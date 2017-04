Nieuwe fietsroute door Den Haag: van polder tot duintop

Archieffoto

DEN HAAG - Een lekker stukje fietsen door Den Haag, maar je hebt geen idee waar naartoe? De gemeente helpt je een handje met een nieuwe fietsroute in een app. Daarin staat een afwisselende fietstocht van 25 kilometer.

De route voert je van de polder tot de duinen en laat het waterbeheer in de stad zien. Van kanalen uit de Romeinse tijd tot waterwerken uit de 21ste eeuw. Ook fiets je door de buitenwijken, het centrum en de groene, bosrijke delen.



De route komt in de bestaande app BeleefRoutes en is vanaf 12 mei gratis te downloaden in de App Store of Google Play. In het overzicht kies je voor de tocht Waterketen Den Haag. De route kan vooraf geïnstalleerd worden, waardoor je geen internetverbinding nodig hebt tijdens je rit.



