Vrouw beschoten tijdens beroving voor haar huis

WATERINGEN - Een vrouw uit Wateringen is maandagochtend nadat ze haar woning verliet aangevallen door een nog onbekende man. Toen de dader haar wilde beroven heeft hij ook geschoten. Dat laat de politie weten.

De vrouw woont aan de Aalbessenlaan in Wateringen. Eerst werd gedacht dat het slachtoffer in haar woning was overvallen , maar de vrouw werd aangevallen toen ze naar buiten liep. De dader wilde de vrouw beroven.Er ontstond een worsteling tussen de twee en daarbij loste de overvaller een schot. Niemand raakte daarbij gewond. Wel vloog de kogel door de voorruit van een geparkeerde auto. Na de worsteling ging de verdachte er zonder buit vandoor. De politie is hem nog niet op het spoor.Het slachtoffer is in shock, zo weet een verslaggever van Omroep West te vertellen. Ook bij andere bewoners in de straat heerst ongeloof. 'Er gebeurt hier echt nooit wat en dan nu een beroving én een schietpartij.'