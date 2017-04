Zoetermeer weigert opnieuw vergunning te geven aan Club Magnum

ZOETERMEER - Club Magnum in Zoetermeer krijgt toch geen vergunning van burgemeester Aptroot. Dat laat de burgemeester weten in een memo aan de gemeenteraad. Hij vreest voor 'nieuwe verstoringen' van de openbare orde en veiligheid.

Eind december 2015 werd Club Magnum gesloten door burgemeester Aptroot. Ook trok hij de vergunning van de horecagelegenheid in. Volgens de burgemeester vonden er criminele activiteiten plaats in de uitgaansgelegenheid aan de Van der Hagenstraat.Maar de manager van de club heeft dit altijd betwist. 'Ik werkte samen met een andere bv, die op naam stond van een persoon met een strafblad, daarom werd de club gesloten,' zei de manager van Magnum eerder al tegen Omroep West De manager besloot de banden met de desbetreffende persoon te verbreken en vroeg in januari 2016 een nieuwe vergunning aan, in de hoop snel weer open te kunnen. Maar een besluit van de gemeente Zoetermeer bleef uit. En dus stapte Club Magnum naar de rechter.Op 29 maart oordeelde de rechter dat de gemeente Zoetermeer binnen 14 dagen een beslissing moest nemen over de vergunning. Gebeurde dit niet, dan volgde een dwangsom van 500 euro per dag.Afgelopen vrijdag liet de manager weten het wachten zat te zijn . Naar nu blijkt kwam er nog diezelfde dag toch een besluit van burgemeester Aptroot: Club Magnum krijgt geen nieuwe vergunning. Aptroot zegt tot het besluit gekomen te zijn na een 'zorgvuldige afweging'. Ook heeft de burgemeester besloten om de eerdere sluiting van het pand niet op te heffen.Omdat het besluit over de vergunning zeven dagen na de door de rechter gestelde termijn van 14 dagen is genomen, moet de gemeente Zoetermeer wel een dwangsom van 3500 euro betalen aan de horecagelegenheid.