Waterpolo: ZVL, GZC Donk en AZC uitgeschakeld in play-offs

LEIDEN - De waterpolosters van ZVL-Hawabo uit Leiden kunnen hun landstitel dit jaar niet meer prolongeren in de play-offs. In de halve finales verloren ze verrassend van Polar Bears. Ook het Goudse Widex/GZC Donk is de eindstrijd misgelopen, door toedoen van UZSC.

ZVL kon tegen Polar Bears zelfs geen derde wedstrijd uit het vuur slepen. Het ging zowel thuis (7-9) als in Ede (11-10) ten onder. Verrassend, omdat de equipe van coach Tim van der Meer de competitie als koploper had afgesloten. Uiteindelijk bleek ZVL niet opgewassen tegen de nummer vier.Voor het als tweede geëindigde GZC Donk viel het doek in een beslissingsduel met UZSC. Opnieuw gingen de Goudse vrouwen in eigen huis onderuit: 5-10. Nadat de eerste thuiswedstrijd met 7-12 werd verloren, was de formatie van scheidend coach Johan Aantjes in Utrecht nog langszij gekomen (6-7).Bij de mannen kan AZC het kampioenschap vergeten. In de kwartfinales kwam het Alphense team niet voorbij Het Ravijn. Het derde en beslissende duel, na winst in eigen water (8-7) en verlies in Nijverdal (9-8), ging in de slotseconde verloren: 10-11. De Zijl bereikte de halve finales zaterdag al ten koste van ZPB. Daarin ontmoeten de Leidenaars regerend landskampioen UZSC, dat in coach Joachim de Ruijsscher en international Yoran Frauenfelder twee oudgedienden van De Zijl in huis heeft.