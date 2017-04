Twintig 'feestgangers' hangt vervolging boven hoofd na matpartij bij benzinepomp

DEN HAAG - De twintig passagiers van een partybus die betrokken zijn geweest bij een vechtpartij bij een benzinestation zijn weer naar huis gestuurd. De twintig blijven wel verdachte, meldt de politie. De knokpartij vond plaats bij een tankstation aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag.

De vechtpartij brak uit in de nacht van zaterdag op zondag tussen inzittenden van de feestbus en een man die op dat moment stond te tanken. De man kreeg een woordenwisseling met de groep, waarna er rake klappen werden uitgedeeld. Binnen in de winkel van het benzinestation ging de vechtpartij verder en werden vernielingen aangericht. Daar raakte ook een andere man bij de vechtpartij betrokken. Deze man vluchtte 'om verdere mishandeling te voorkomen', aldus de politie.De politie zette politiehonden in om de raddraaiers op te pakken. De mishandelde mannen hebben besloten om geen aangifte te doen. Toch gaat justitie de verdachten uit eigen beweging vervolgen. De pompeigenaar doet wel aangifte voor vernieling.