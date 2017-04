ZOETERMEER - De monumentale boerderij Ouderzorg in Zoetermeer mag toch gesloopt worden. Dat heeft het college van B&W in de stad besloten na maandenlang getouwtrek. Wel moet een eventuele nieuwe eigenaar van het terrein de boerderij herbouwen met oude materialen.

De oorspronkelijke eigenaar van de boerderij en bijbehorende schuur, die allebei een gemeentelijke monumentenstatus hebben, overleed in maart 2016. Zijn kinderen, de erfgenamen, bleken het pand niet te kunnen verkopen vanwege de slechte staat waarin het verkeerde . En de boerderij en de schuur slopen was in eerste instantie verboden, vanwege de monumentenstatus.Maar daar komt nu verandering in. De schuur op het terrein wordt van de monumentenlijst afgehaald. De boerderij, die wel een monumentenstatus blijft houden, mag onder toezicht worden gesloopt en met oude bouwmaterialen opnieuw worden opgebouwd, zo bepaalde het college.