FNV: 'Tekort aan ambulancepersoneel dreigt op Koningsdag'

Foto: ANP

DEN HAAG - FNV Zorg & Welzijn waarschuwt voor een tekort aan ambulancepersoneel rond Koningsdag. De vakbond heeft een brandbrief gestuurd aan demissionair minister Edith Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De FNV heeft lijsten van uitzendbureaus gekregen waaruit blijkt dat er een forse behoefte is aan uitzendkrachten de komende periode. Vooral bij particuliere ambulancediensten en in meerdere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem zijn de problemen volgens de vakbond het grootst.



'Gelet op de hoeveelheid mensen in beweging die dag, kan dit onverantwoorde situaties geven,' zegt Fred Seifert, FNV-bestuurder ambulancezorg. 'Wij hebben daarom de minister op deze situatie gewezen en opgeroepen om snel maatregelen te nemen.'



Zorgelijk



In de regio Den Haag is er op Koningsdag een tekort van vier ambulances. In de laatste week van april en gedurende de maand mei is er sprake van een tekort van dertig ambulances. 'Het is maar de vraag of de tekorten door inleen op Koningsdag zijn op te vangen en dat is zeer zorgelijk. De aanrij- en wachttijden nemen dan fors toe met alle gevolgen van dien,' aldus Seifert.



Volgens de FNV is de oorzaak een niet nagekomen afspraak met de werkgevers. In 2015 werd maandenlang actiegevoerd en zijn er afspraken gemaakt om het aantal tijdelijke krachten terug te dringen en meer 'echte' banen te creëren. Die afspraken blijken niet in alle regio's te zijn nagekomen. 'En dit levert nu de moeilijkheden en de mogelijk gevaarlijke situaties op.'