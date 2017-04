Even snel een brandje blussen in Den Hoorn? Dan moet de brandweer er wél makkelijk kunnen komen

DEN HAAG - De brandweermannen van de kazerne in Den Hoorn hebben een filmpje op Facebook geplaatst waarop je kunt zien hoe lastig het soms voor ze is om op de plek des onheils te komen. Krappe straten en net te ruim geparkeerde auto's zijn de boosdoeners.

Het filmpje op Facebook is al meer dan 40.000 keer bekeken en er wordt druk op gereageerd. In veel reacties worden de brandweermannen gecomplimenteerd over hoe ze door de kleine straatjes manoeuvreren.Op de video is te zien dat het millimeterwerk is voor de chauffeur van de brandweerauto. Nog maar net weet hij zich een weg te banen tussen geparkeerde auto's en een caravan.Het filmpje roept veel instemmende reacties op van mensen die zeggen dat het beeld ook op veel andere plaatsen herkenbaar is. Ook wordt de vraag gesteld of de gemeente hier niets aan moet doen. Straten zouden veel te klein zijn opgetekend bij het bouwen van woonwijken. Maar straten zijn ook gewoon overvol. 'Per huishouden hebben mensen minimaal twee auto's,' is een van de reacties.