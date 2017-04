Opnieuw celstraf geeist tegen bejaarde man wegens seksueel misbruik in zorginstelling

DEN HAAG - Een 76-jarige Bodegraver heeft maandag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, horen eisen wegens ontucht in een Zoetermeerse zorginstelling. Daar heeft hij volgens het Openbaar Ministerie in 2013 een 25-jarige man met een verstandelijke beperking misbruikt. De verdachte ontkent en ging daarom in beroep tegen het vonnis van de rechtbank. De rechtbank had hem vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

De Bodegraver woonde in 2013 nog in Zoetermeer in de flat Waterparel. Daar verblijven behalve patienten van Zorginstelling Middin ook gewone huurders zoals de verdachte, die er destijds nog samen met zijn toenmalige vrouw woonde.Hij deed veel vrijwilligerswerk. Zo organiseerde hij jeu de boule wedstrijden, bingo-avonden en liet patienten briefkaarten maken. Totdat een zwakbegaafde en autistische medebewoner met zijn beschuldiging kwam. Hij beweerde in het appartement van verdachte te zijn misbruikt. 'Fantasie', vindt verdachte. Nee: bewezen, vindt het OM dat er op wijst dat minstens een drietal instellingmedewerkers met hun getuigenissen het verhaal van het slachtofer ondersteunen.Volgens de advocaat is de hele beschuldiging bij elkaar verzonnen door het slachtoffer. 'Hij fantaseerde verhalen en was zelf ontzettend bezig met seks. Zo had hij fantasien over vrouwen die de flat binnenklommen om seks met hem te hebben. En tegen een stagaire zeggen 'wat heb je mooie tieten' is toch ook heel bijzonder gedrag,' zegt de advocaat van de verdachte.Verder wees de raadsman op slordigheden in het politie-onderzoek. Zijn client ontkent dat de 25-jarige ooit bij hem binnen is geweest: 'Waarom heeft de politie geen foto's gemaakt van het hele appartement van mijn client, zodat die konden worden vergeleken met de tekeningen van de aangever?' Ook was destijds de computer bij de verdachte thuis niet onderzocht op de porno, waarover het slachtoffer had geproken. Verdachte: 'Ik kon toen zelf niet eens een computer aan- of uitzetten.'De raadsman wil vrijspraak of anders hooguit een werkstraf. 'Het huwelijk van mijn client is hierdoor gestrand, zijn leven is verwoest. En door de media-aandacht is Bodegraven een hel voor hem geworden'. En dan met stemverheffing: 'Mijn client is 76, heeft een blanco strafblad en hoort niet thuis in de gevangenis tussen moordenaars en verkrachters!'Het gerechtshof doet op 8 mei uitspraak.