Politiemensen werken vaak veel te lang

Foto: Facebook Politiebureau Jan Hendrikstraat

DEN HAAG - Politieagenten draaien nog steeds veel te lange en onregelmatige diensten, ondanks een belofte van de korpsleiding dat dat niet meer zou gebeuren. Vorig jaar werd de Arbeidstijdenwet door de Regionale Eenheid Den Haag ruim 6000 keer overtreden. Dat blijkt uit registraties door de politie en rapportages van de Inspectie SZW die op verzoek van het ANP zijn vrijgegeven.

Uit inspectierapporten komt ook naar voren dat de politie de afgelopen jaren meerdere keren is beboet. Dat gebeurde in 2015 bijvoorbeeld bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die verantwoordelijk is voor de veiligheid van onder andere PVV-leider Geert Wilders. De inspectie constateerde werkweken tot bijna 70 uur en diensten tot 20 uur.



Minder





Wel is er een afname van het aantal overtredingen van de Arbeidstijdenwet bij de politie in Den Haag zichtbaar. In 2014 ging het in totaal om 15847 overtredingen, in 2015 betrof het 9205 overtredingen en afgelopen jaar bleef de teller steken op 6030.



De korpsleiding beloofde in 2013 beterschap aan de inspectie. Het doel was om eind 2015 op nul overtredingen uit te komen. In de tussentijd is het takenpakket van de politie echter uitgebreid vanwege terreurdreiging en de vluchtelingenstroom, terwijl de capaciteit niet is meegegroeid.