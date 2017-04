Noordwijk herdenkt overleden Chriet Titulaer

Foto: ANP

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. De bekende wetenschapsjournalist en tv-presentator had in de jaren '80 het idee om een ruimtevaartattractiepark te bouwen. Noordwijk sprong daar op in.





Het eerste plan sneuvelde op één punt, waarna Titulaer en de gemeente afscheid van elkaar namen. Toch werd het idee niet opgegeven. Een nieuw plan kreeg wel toestemming. Daarmee was de Space Expo geboren. In 2016 trok het park 100.000 bezoekers. 'Zijn plan voor een Cosmo Centre gaf de impuls waardoor inmiddels miljoenen mensen van nabij kennis hebben kunnen maken met de ruimtevaart,' vertelt Ponjee op de site van de gemeente.



Oud-gemeentesecretaris Ponjee las indertijd in de NRC over het idee van Titulaer om een Cosmo Centre te bouwen bij safaripark Beekse Bergen in Brabant. Ponjee besloot de mogelijkheid om de attractie naar Noordwijk te halen voor te leggen aan de gemeenteraad. Volgens hem had de kustgemeente een uniek aanknopingspunt: Estec, het Europese ruimtevaartcentrum waar onder meer satellieten werden getest.

