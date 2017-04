Naomi van As twijfelt over toekomst als hockeyster: 'Geen terugkeer naar HDM of KZ'

Den Haag - Heel hockeyminnend Nederland vraagt zich af of Naomi van As (33) na dit seizoen gaat stoppen of dat ze er nog een jaar aan vastplakt. Een terugkeer naar één van haar oude clubs HDM en Klein Zwitserland zit er in elk geval niet in. Dat vertelt de Haagse maandag in TV West Sport.

Van As, onlangs nog opnieuw uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld , won met het Nederlands elftal alles wat er te winnen valt: van Europese kampioenschappen en wereldtitels tot Champions Trophy's en gouden medailles op de Olympische Spelen.In clubverband ontbreekt echter nog de belangrijkste prijs: de landstitel. 'Dat is natuurlijk het enige wat ik in mijn carrière nog niet heb bereikt,' aldus van As. 'Dat is ook de reden waarom ik ooit naar Laren ben vertrokken. Maar we zijn nog niet geplaatst voor de play-offs, dat is eerst een doel op zich.'De vraag is of ze daarna nog doorgaat met hockeyen. 'Dat wil iedereen heel graag weten, maar ik ben er nog niet uit. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. We zitten echt nog vol in de race voor play-offs, dus dat hoort iedereen wel als ik er echt honderd procent uit ben.'Eén duidelijk is wel duidelijk: HDM en KZ hoeven geen hoop te koesteren op een terugkeer. 'Als ik stop, dan stop ik gewoon echt. Dan ga ik niet weer terug naar één van mijn oude clubs, want ik blijf in Amsterdam wonen. Ik ga ook niet in een lager team spelen bij Laren, ik neem dan echt even afstand.'