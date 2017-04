Na vernielingen nu vrolijke schilderingen bij wijkpost De Sleutels in Leiden

LEIDEN - Het was maandagochtend een vrolijk begin van de week voor de bouwvereniging De Sleutels in Leiden. De houten platen waarmee de ramen zijn dichtgespijkerd zijn beschilderd door enkele buurtbewoners. De ruiten zijn sinds kort dichtgetimmerd omdat er nogal eens stenen naar binnen werden gegooid.

De makers van de beschilderingen zijn Quinta Prive en Stefan Buijtenweg. Ze stoorden zich aan de kale houten planken voor de ramen, en ze willen de wereld graag een beetje vrolijker maken. 'En dat begint natuurlijk met kunst in onze wijk De Kooi,' zegt Quinta Prive.De tekeningen zijn geïnspireerd op het werk van de Leidse kunstenaars Patrick en Micha. De wijkbeheerder van de Kooi, Yvonne van Waas, was aangenaam verrast. 'Vrijdagavond vroeg Quinta me of ze er iets mee mocht doen als het hout nog lang zou blijven zitten. Ik zei meteen: maak er maar iets vrolijks van, want die platen zitten er voorlopig nog wel op. En dan drie dagen later gelijk dit vrolijke resultaat! Ik vind het vooral heel fijn voor de leefbaarheid van de wijk.'