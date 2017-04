Kanon heeft langer verblijf bij ADO nog niet uitgesloten: 'Als de club zich dat kan permitteren'

DEN HAAG - Wilfried Kanon hoopt ook na de zomer in het shirt van ADO Den Haag te spelen. De Ivoriaan beschikt over een aflopend contract en staat open voor contractverlenging. 'Als de club zich dat kan permitteren. Ik heb het erg naar mijn zin en kan het goed vinden met de trainer', zegt Kanon. 'ADO is in mijn hoofd nog geen gesloten hoofdstuk.'

Mocht ADO Den Haag het contract van Kanon willen verlengen, dan moet de club diep in de buidel tasten. Kanon beschikt niet over een Europees paspoort en moet daardoor vanwege zijn leeftijd ruim 400.000 euro per jaar verdienen. Het lijkt gezien de huidige financiële positie niet waarschijnlijk dat ADO dat bedrag op tafel legt.Kanon kijkt ondertussen ook verder. 'Mijn zaakwaarnemer is ermee bezig', vervolgt Kanon, die kan rekenen op belangstelling van het Franse Angers. 'Klopt, die hebben nog altijd interesse. Dat is een optie. Zij hebben een aanbieding gedaan. Ik ben nu de aanbiedingen aan het bekijken om de juiste keus te maken.'Afgelopen winterstop zag de centrale verdediger een overgang naar Rusland afketsen. 'Ik was niet teleurgesteld. Dat hoort bij voetbal. Ik vraag me ook af of een overgang naar Rusland de juiste had geweest. Geld komt wel. Ik wil nog graag voetballen en mijn ding doen.'