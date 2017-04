Rob (53) wil zijn collectie speelgoedpoppetjes van Timbo uitbreiden

De speelgoedpoppetjes van Timbo.

DEN HAAG - Als Rob Netten van de lagere school naar huis liep, kwam hij altijd langs een speelgoedwinkel. Daar bleef hij met grote ogen staan kijken. Zo mooi vind hij de speelgoedpoppetjes van Timpo. De 53-jarige Rob uit Rotterdam wil zijn collectie graag weer uitbreiden.

'Ik speel er niet meer mee, maar als ik een zak van de poppetjes op een rommelmarkt vind, haal ik ze wel altijd uit elkaar. Dan maak ik ze zoals ze horen of zoals ik ze me kan herinneren. Het is zulk machtig mooi speelgoed', zegt Rob. De poppetjes kun je uit elkaar halen en van andere kleurencombinaties voorzien.



Rob gaf zijn poppetjes onder lichte dwang van zijn moeder weg aan een neefje waar hij later het contact mee verloor. Toen hij een tijdje geleden op een rommelmarkt op een paar poppetjes stuitte begon het weer te kriebelen... Rob is opnieuw aan het verzamelen geslagen. Hij zoekt Timbo-poppetjes: Indianen, cowboys, Romeinen, ridders, vikingen.



Rob, een trouwe luisteraar van Radio West, hoopt dat mensen op zolder nog een zak poppetjes hebben liggen. Daar zou hij dolblij mee zijn. Kun je hem helpen? Laat het ons weten. Superdebby@omroepwest.nl



