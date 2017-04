Fons Groenendijk over het wonder van ADO: 'Moeilijkste klus die ik ooit heb gehad'

DEN HAAG - Noem het gerust een klein voetbalwonder. ADO Den Haag stond twee maanden terug nog laatste in de eredivisie, maar wist zich zondag na de 0-1 overwinning bij Sparta Rotterdam veilig te spelen. Succestrainer Fons Groenendijk, die met ADO in de laatste vijf wedstrijden maar liefst dertien punten behaalde, is maandag te gast in TV West Sport.

Nu ADO zich twee duels voor het einde rechtstreeks heeft gehandhaafd, is er alle reden om terug te blikken met Groenendijk, die nu elf duels aan het roer staat in Den Haag. 'Het moment van instappen was niet heel makkelijk,' realiseert de Leiderdorpse oefenmeester zich.'Na de nederlaag bij Go Ahead Eagles zat ik om 2 uur 's nachts aan de rand van het bed en zei ik tegen mijn vrouw: dit is het moeilijkste wat ik ooit ga doen. Er was geen één speler die zijn niveau haalde. Het vertrouwen was onder het nulpunt gedaald. Ook bij de staf was het nodige gebeurd, iedereen wasvan de afgelopen maanden. De sfeer op de werkvloer was gewoon weg.'Eén van de personificaties van ADO's opmars is Nasser El Khayati . De middenvelder wordt gehuurd van Queens Park Rangers en blijkt met zijn creativiteit en scorend vermogend een vondst. Groenendijk: 'Ik was net bij ADO en zei tegen Nasser: ik ga je niet opstellen, want ik ken je helemaal niet. Ik wil je eerst beter leren kennen en we moeten elkaar gaan vertrouwen. Uiteindelijk is hij erin gekomen en er nooit meer uit geweest.'Bekijk hieronder het complete gesprek met Fons Groenendijk in TV West Sport: