Smeersels op gleuven in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee gleuven van geldautomaten in Alphen aan den Rijn zijn ingesmeerd met een smeersel. Waarschijnlijk hoopten criminelen zo dat gepind geld zou achter blijven. Met wat voor goedje de gleuven zijn ingesmeerd, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen in het kader van het onderzoek.

Het gaat om twee automaten in het centrum van de stad. Een van de Rabobank op het Aarplein en die van de ING op het Stadhuisplein. Bij de automaten is onderzoek gedaan door de politie. Er is nog niemand aangehouden voor het aanbrengen van de smeersels. Wel zijn de automaten voorlopig buiten gebruik.Volgens de woordvoerder van de politie komt het niet vaak voor dat criminelen op deze manier te werk gaan. 'Dit zien we niet vaak'. Volgens de banken heeft het vastmaken van het klepje van de automaat niet veel zin. Het geld valt, als de klep niet opengaat, terug in de automaat.