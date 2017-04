'Dit is fantastisch!', Parkpop presenteert nog meer grote namen

Bootsy Collins (foto: Smith Communicatie)

DEN HAAG - Parkpop heeft onder andere Alison Moyet en funklegende Bootsy Collins toegevoegd aan de line-up voor de editie van 2017. Daarnaast spelen ook Jon Tarifa en Henk & Melle op 25 juni in het Haagse Zuiderpark. Daarmee is de line-up van Parkpop 2017 bijna compleet.

'Dat we dit jaar Alison Moyet en Bootsy Collins voor Parkpop hebben weten te strikken, is fantastisch!', vindt Claudia Raven van organisator Ducos. 'Het is altijd een uitdaging om zo'n line-up te creëren en ik ben ieder jaar weer zó blij als het lukt. Met deze twee én The Baseballs en Toots & The Maytals hebben we dit jaar een heel aantal grote internationale namen op het affiche!'



Dit jaar introduceert organisator Ducos voor het eerst het 'Popweekend': Parkpop Downtown op vrijdag 23 juni in de binnenstad, Night at the Park op 24 juni in het Zuiderpark - met onder andere Paul Young, Garland Jeffreys, UB40, Diesel en Level42- en Parkpop op zondag 25 juni in het Zuiderpark.





