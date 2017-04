PvdA Teylingen start petitie tegen 171 meter hoge windmolens

Archieffoto: ANP

TEYLINGEN - De PvdA in Teylingen is maandag een petitie gestart tegen de komst van windmolens in Sassenheim. De partij juicht de komst van groene energie toe, maar ziet niks in het plan van Akzo Nobel om twee 171 meter hoge windmolens te plaatsen. De windmolens zouden dan bijna even hoog worden als de Rotterdamse Euromast.





De partij wil Akzo wijzen op de geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling die de windmolens met zich mee kunnen brengen. En dringt in

De PvdA Teylingen ziet graag dat de gemeente in 2030 volledig duurzaam is, maar ziet de komst van deze windmolens niet zitten vanwege de overlast voor omwonenden. Akzo Nobel zou met deze windmolens haar landelijke duurzaamheidsdoelstelling willen halen.De partij wil Akzo wijzen op de geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling die de windmolens met zich mee kunnen brengen. En dringt in de petitie erop aan om de plannen bij te stellen naar kleinere windmolens. 'We zien windenergie als een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van onze energievoorziening. Maatschappelijk draagvlak is volgens de PvdA Teylingen echter cruciaal om deze energietransitie in goede banen te leiden', aldus de PvdA.