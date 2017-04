Opening Cruyff Court Madurodam met straatvoetbalfenomeen Soufiane Touzani

DEN HAAG - Miniatuurpark Madurodam in Den Haag is vanaf maandag een Cruyff Court rijker. Geen ieniemienie exemplaar, maar een échte. Het voetbalveld werd officieel geopend door de wereldwijd bekende freestyle koning van het straatvoetbal en YouTube-sensatie Soufiane Touzani.

Hordes kinderen zijn naar Madurodam gekomen, niet om alle miniaturen te bewonderen, maar om hun held Soufiane Touzani in actie te zien. Een lange lijst van topvoetballers zoals Aubameyang van Borussia Dortmund zijn slachtoffers geworden van zijn trucjes.‘Het is voor mij een hele grote eer om een bijdrage te leveren aan de Cruyff Foundation. Ik ben een jongen opgegroeid op straat en nu mag ik Cruyff Courts openen, met Xavi of met Arjen Robben. Elke keer is het een groot feest’, zegt Touzani.Madurodam heeft al een miniatuur Cruyff Court die door Johan Cruijff zelf onthuld werd in 2007. ‘Wij openen hier een grote Cruyff Court omdat wij de waarde die de Cruyff Foundation heeft heel erg waarderen. Dat gaat om samen bewegen, samen sporten, met respect voor elkaar. Dat doen wij hier ook. En wij hebben een Madurodam kinderfonds die juist dit soort projecten extra geld geeft’, zegt Dorien Koster van Madurodam.‘Wij bestaan dit jaar twintig jaar, Johan had morgen zeventig moeten worden. Hij had dit heel graag willen maken en ik weet zeker dat hij hier enorm trots op geweest zou zijn', zegt Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation.