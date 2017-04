'Westland niet het lelijkste industriegebied van Nederland'

WESTLAND - MKB Westland kan zich niet vinden in de noodkreet van het Genootschap Oud-Westland. Het genootschap is bang dat het Westland het lelijkste industriegebied wordt. 'Dat vind ik jammer. Daar doe je het hele Westland te kort mee', zegt voorzitter Henk Salome van MKB Westland.

Het genootschap maakt zich zorgen over het landschap van het Westland en uit dat binnenkort bij de gemeenteraad. Er wordt volgens de club nauwelijks rekening gehouden met het landschap. Het karakteristieke, eeuwenoude eigen karakter van het Westland dreigt in snel tempo verloren te gaan, aldus het genootschap. 'Het is vijf voor 12. Er is veel verdwenen. We moeten zuiniger zijn op de laatste paar dingen die er nog zijn', vindt Frank de Klerk van het genootschap.Ondernemersclub MKB Westland snapt de zorgen, maar plaatst ook kanttekeningen. 'Het ligt al even achter ons dat we de kassen met ruwe olie verwarmden. De sector is inmiddels innovatief, vooruitstrevend en heeft internationale slagkracht. Dus ik vind het jammer dat ze die term erbij hebben gehaald. Het hele Westland eet en drinkt van de sector', zegt Salome. Hij wil graag samen kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden. 'Om het culture erfgoed vorm te geven en te bewaren voor de toekomst. Dat is ook voor ondernemers belangrijk.