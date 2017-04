Zoetermeerder opgepakt vanwege steekpartij bij bruiloft in Gelderland

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

ZOETERMEER - De politie heeft zondagavond een 56-jarige man uit Zoetermeer opgepakt. Hij wordt verdacht van een steekpartij bij een zalencentrum in Westervoort in Gelderland. Een 48-jarige man is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.





In het zalencentrum aan de Dorpstraat werd op dat moment een bruiloft gevierd. De reden van de steekpartij is onduidelijk. Ook is niet bekend wat de relatie tussen dader, slachtoffer en de bruiloft is geweest. Op basis van verklaringen van getuigen kon de Zoetermeerder worden aangehouden.Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat omstanders eerste hulp moesten verlenen. Daarna kon hij mee met een ambulance naar het ziekenhuis. Volgens dagblad De Gelderlander is de man zwaargewond.