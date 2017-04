Boom valt om op weg in Noordwijk

Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - Een boom is maandagavond dwars over de Gooweg in Noordwijk terechtgekomen. De weg is in beide richtingen afgesloten omdat de brandweer de boel moet opruimen en de boom in kleine stukken moet zagen.

Het is niet duidelijk waarom de boom brak. Het weer geeft in ieder geval geen aanleiding voor de breuk. Er staat geen harde wind. Er vielen geen gewonden.