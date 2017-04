West Wekker: Petitie tegen hoge windmolens en line-up Zomerspektakel bekend

DEN HAAG - Goedemorgen! In Sassenheim is de PvdA een petitie gestart om de komst van twee 171 meter hoge windmolens tegen te houden en de line-up voor de zaterdagavond van het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn is bekendgemaakt.

De PvdA keert zich fel tegen de komst van twee windmolens in Sassenheim die bijna even hoog moeten worden als de Euromast in Rotterdam. Volgens de partij is er bij zulke hoge windmolens te veel overlast voor omwonenden.Twee gleuven van geldautomaten in Alphen aan den Rijn zijn ingesmeerd met een smeersel. Waarschijnlijk hoopten criminelen zo dat gepind geld zou achterblijven.Noem het gerust een klein voetbalwonder. ADO Den Haag stond twee maanden terug nog laatste in de eredivisie, maar wist zich zondag na de 0-1 overwinning bij Sparta Rotterdam veilig te spelen. Trainer Fons Groenendijk noemt het zijn moeilijkste klus ooit.Wolter Kroes, Ali B, Toe Maar en Memphis Maniacs staan op de zaterdagavond van het Zomerspektakel aan het Meer op het podium in Alphen aan den Rijn. Het festival duurt dit keer vier dagen en is van 2 tot en met 5 juni.Het is wisselend bewolkt en er trekken een aantal buien over de regio met een kleine kans op hagel en/of onweer. De temperatuur valt erg laag uit voor eind april: maximaal 9 graden.Vanwege de meivakantie verwacht de ANWB dat het een stuk rustiger is op de weg. Vooral de dagelijkse files zullen een stuk minder lang zijn.