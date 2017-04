Zwembaden Amsterdam: ‘Invoering pasjessysteem heeft voor-, maar ook nadelen’

DEN HAAG - Moet het Haagse Zuiderparkbad in de strijd tegen ongewenste gasten wel of niet een pasjessysteem invoeren? De vraag is actueel sinds vorige week medewerkers van het zwembad de noodklok luiden over groepen Marokkaanse en Turkse jongeren die vernielingen aanrichten, geweld plegen en jonge meisjes aanranden. Bij De Mirandabad in Amsterdam hebben ze zo'n pasjessysteem.

Het pasjessysteem is in Amsterdam ingevoerd vanwege soortgelijke problemen. Met succes, want sinds de invoering is het aantal incidenten aanzienlijk afgenomen. Zonder pas kom je namelijk niet het zwembad binnen. Hierop staat je volledige naam, geboortedatum en je pasfoto. Als je over de schreef gaat wordt de politie ingeschakeld en je pas ingenomen.Volgens het hoofd Zwembaden Gemeente Amsterdam Molly Stam heeft dat een preventieve werking: 'Het schrikt toch af dat je bekend bent bij de politie als je rottigheid uithaalt.'Maar Stam benadrukt dat het pasjessysteem alleen niet zaligmakend is: 'Je hebt een mix van instrumenten nodig om er voor te zorgen dat het hartstikke leuk is in het zwembad: personeel dat vakkundig is, korte lijntjes met politie en de buurtregisseur, dat je bekend met de jongeren die problemen veroorzaken. Dat hangt allemaal samen.'Het pasjessysteem heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Zo zijn er regelmatig technische storingen. En in de zomer staan er zeer lange rijen voor het zwembad, omdat veel mensen dan voor het eerst komen en een pasje moeten aanvragen. En dat neemt dan wel heel veel tijd in beslag met als gevolg lange wachttijden.Volgens Stam is het pasjessysteem dan ook een ingrijpende maatregel die weloverwogen genomen moet worden. Het liefst wil zij zelf weer af van het systeem. Jongeren zijn vanaf hun veertiende namelijk ook al verplicht om zich te identificeren. De identiteitskaart zou ook een middel kunnen zijn om de toegang tot het zwembad te ontzeggen.