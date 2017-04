Economie groeit; ook in Zuid-Holland

Binnenstad Den Haag

REGIO - De economie in Zuid-Holland groeide in 2016 met 2,3 procent. Dit is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van 2,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).





De economische groei van Zuid-Holland was iets lager dan het jaar ervoor. Toen groeide de economie met met 2,6 procent.



In Den Haag groeide de economie met 2,2 procent. Dit is de kleinste groei van de vier grote steden; Amsterdam had met 3 procent de sterkste groei. Volgens het CBS komt dit doordat er bezuinigd is op ambtenaren.De economische groei van Zuid-Holland was iets lager dan het jaar ervoor. Toen groeide de economie met met 2,6 procent.