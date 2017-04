'Meer slachtoffers en schade door zware stormen langs kust'

DELFT - Het risico op grote overstromingen aan de kust groeit de komende decennia fors. Onderzoekers van Deltares in Delft en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw.

Zware stormen treffen door bodemdaling en zeespiegelstijging straks veel meer mensen. Ook de schade wordt veel groter en er vallen meer slachtoffers. In 2080 wordt zo'n 50 procent meer mensen bedreigd ten opzichte van nu.De wetenschappers van beide instituten presenteren dinsdag hun bevindingen tijdens een congres in Wenen. Onderzoeksinstituut Deltares en IVM-VU hebben een nieuwe manier ontwikkeld om de kans op grote overstromingen te voorspellen. Bij deze modellen wordt er onder meer ook gekeken naar begroeiing, de aanwezigheid van hellingen en de bevolkingsdichtheid.Onderzoeker Dirk Eilander van Deltares: 'Deze nieuwe cijfers over kustoverstromingen geven een goed beeld waar op de wereld potentieel de grootste gevaren liggen.' Deltares schat dat China, Bangladesh, India en Indonesië de landen zijn waar de meeste slachtoffers vallen.Van de wereldbevolking woont 10 procent in laaggelegen gebieden, tot 10 meter boven het zeeniveau. Veel van deze gebieden lopen risico op overstromingen.Deltares werkt aan een wereldwijde risicoatlas voor kustoverstromingen. Dit zogeheten Aqueduct-plaform moet landen helpen bij het inschatten van overstromingsrisico's.