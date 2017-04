Drie rijstroken A12 dicht na botsing drie auto's

Foto: archief

GOUDA - Drie rijstroken van de A12 richting Den Haag zijn dinsdagochtend rond 7.10 uur afgesloten ter hoogte van knooppunt Gouwe. Dit gebeurde na een ongeluk waarbij drie auto's waren betrokken.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.



Rond 7.15 uur stond er vijf kilometer file. 'Vanaf Bodegraven rijd je de file in', vertelt Jon Bakker van de ANWB. 'De vertraging bedraagt twintig minuten.' De file valt mee omdat veel mensen vakantie hebben.



