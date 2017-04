Meeuwen schijten Mondriaan onder

DEN HAAG - Meeuwen hebben de gekleurde Mondriaanplatforms in de Haagse Hofvijver ondergepoept. Kennelijk trekken de gekleurde vlakken de vogels massaal aan. 'Je kunt in ieder geval zien dat de meeuwen Mondriaan ook leuk vinden. Ze zijn zo enthousiast, dat hadden wij ook niet verwacht', reageert een woordvoerder van de gemeente.

Omdat kunstbeweging De Stijl precies honderd jaar geleden werd opgericht , staat Den Haag dit jaar in het teken van Piet Mondriaan . Op de Hofvijver drijven daarom grote gekleurde vlakken.De pontons zijn een geliefd doelwit voor meeuwen. Ze zien wit van de vogelpoep, meldt mediapartner Den Haag FM . 'Ik zie het steeds "verder groeien" met vogelpoep', zegt een passerende Hagenaar. 'Maar ik vind het eigenlijk niet zo erg. Wat kun je eraan doen? Het hoort er ook een beetje bij.''Dit helemaal schoon houden kan niet', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Maar iets netter dan dit moet kunnen. Dus dat gaan we doen. We gaan het nog een paar keer extra schoonmaken', Deze week wordt een schoonmaakploeg de Hofvijver opgestuurd.