Wethouder Voorschoten stapt op: 'Gaan haar passie zeker missen'

Wethouder Inge Nieuwenhuizen (Foto: VVD Voorschoten)

VOORSCHOTEN - Inge Nieuwenhuizen legt per 11 mei haar functie als VVD-wethouder van de gemeente Voorschoten neer. Ze had al eerder bij het VVD-bestuur aangegeven geen derde termijn als wethouder te ambiëren.

Iets meer dan een halfjaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil Nieuwenhuizen haar energie steken in het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Ze wil ruimte geven aan een nieuwe generatie in de persoon van haar beoogde opvolger Nanning Mol.



De VVD Voorschoten laat weten het jammer te vinden dat wethouder Nieuwenhuizen stopt. Volgens voorzitter Paul Vierveijzer heeft Nieuwenhuizen als geboren Voorschotense 'met zeer veel passie voor de inwoners en het dorp geknokt'. Hij benadrukt dat de VVD zich geen betere wethouder had kunnen wensen en dat de partij 'haar betrokkenheid en passie zeker gaat missen'.



