In Delft uitgebrande auto's mogelijk gebruikt bij dodelijke schietpartij

DEN HAAG - Een Renault Clio en een Peugeot 308 die vorige week in brand zijn gestoken in Delft, zijn mogelijk gebruikt bij de dodelijke schietpartij op Tweede Paasdag aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. Daarbij kwam de 39-jarige Farid uit Houten om het leven.

De schietpartij vond plaats op maandagavond 17 april rond 23.20 uur op het parkeerterrein vlakbij restaurant KFC en sportschool Basic Fit in de Haagse wijk Wateringse Veld. Het slachtoffer werd beschoten vanuit een grijze stationwagen en overleed ter plekke in zijn auto. De 39-jarige Farid was een bekende van de politie.In de nachten van woensdag 19 en donderdag 20 april werden op twee verschillende plekken in Delft auto’s in brand gestoken. Na onderzoek vermoedt de politie dat die auto’s zijn betrokken bij het schietincident. Ze zijn allebei een paar dagen voor de dood van Farid gestolen in Voorburg en Nieuwerkerk aan den IJssel.Het gaat om een zwarte Renault Clio met kenteken 2-TNR-61. De wagen werd op woensdag 12 april tussen 08.00 en 19.00 uur gestolen vanaf het parkeerterrein bij station Den Haag Mariahoeve, aan kant van Voorburg op de Appelgaarde. De Clio werd op woensdag 19 april om 03.40 uur in brand gestoken op de Laan van Lekkerkerk in Delft.Een nacht later, donderdag 20 april om 02.40 uur, werd op de Van Kinschotstraat ter hoogte van de Van der Dussenweg in Delft een grijze Peugeot 308 in brand gestoken. De auto met kenteken 9-XKN-96 was gestolen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat gebeurde tussen woensdag 12 april 20.00 uur en donderdag 13 april 08.00 uur op de Mozartstraat ter hoogte van het Corellipad.De politie heeft het vermoeden dat beide auto’s zijn betrokken bij het schietincident en is daarom op zoek naar getuigen van de diefstallen en de brandstichtingen. Ook als u weet waar de auto’s tussen 12 of 13 april en het moment van in brand steken zijn geweest, dan komt de politie graag met u in contact. Daarnaast blijft de recherche op zoek naar getuigen van het schietincident zelf op de Sylvain Poonsstraat.Farid was daar die maandagavond in zijn zwarte Citroën C3 met kenteken 20-PRP-2 naar toe gekomen. De politie doet nog onderzoek naar het motief van het dodelijke schietincident. Misschien heeft u het slachtoffer daar die avond gezien of weet u wat hij daar deed. Ook als u meer weet over de vlucht van de grijze stationwagen, vermoedelijk de uitgebrande Peugeot 308, wil de politie u graag spreken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem