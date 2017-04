Loopbaan badmintonner Mark Caljouw zit in de lift

DEN HAAG - Het gaat goed met de carrièrevan badmintonner Mark Caljouw. In februari won de Rijswijker voor de eerste keer het Nederlands kampioenschap, in maart versloeg hij voor het eerst een speler uit de top-25 van de wereldranglijst en dinsdag debuteert hij op het Europees Kampioenschap. 'Voor mij is dat de bevestiging om alles op het badminton te zetten' , aldus Caljouw.

De 22-jarige badmintonner woont inmiddels al twee jaar in Arnhem, omdat hij op het nationale sportcentrum Papendal traint. Toch is Caljouw nog steeds geregeld in de buurt van Den Haag om krachttraining te doen bij zijn broer. Hij sponsort hem daarnaast ook. 'Dat wij op fysiek vlak zo intensief samenwerken geeft wel een bijzondere band.'Caljouw staat net buiten de top-100 van de wereld en heeft als doel om zich ooit te plaatsen voor de Olympische Spelen. Om dat te bereiken zal hij wel de sprong moeten maken naar een plek in de top-20 van de wereld. 'Als ik Tokyo in 2020 niet haal, heb ik vier jaar later nog een kans. De Olympische Spelen halen is altijd een droom van mij geweest en ik ga er alles voor doen.'