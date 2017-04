'Eindelijk geen zwanen meer in de wc', dierenambulance verhuist

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Dierenambulance Alphen aan den Rijn verhuist binnenkort naar de Hoorn in Alphen. Op 1 mei hoopt de club de sleutel te krijgen. 'Eindelijk geen zwanen meer in de toiletruimte, maar gewoon in een behoorlijk hok', aldus de dierenambulance.





Het pand moet nog wel verbouwd worden. Hiervoor begint de organisatie binnenkort een crowdfundingsactie.



De organisatie zoekt al lange tijd een nieuw onderkomen . Het pand aan de Lupinesingel moet plaatsmaken voor 26 woningen. 'Op de valreep is het dan toch gelukt, mede dankzij de hulp van de gemeente', schrijft de dierenambulance op Facebook. 'Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ons een financiële bijdrage te geven, zodat wij het pand op de Hoorn kunnen gaan huren.'Het pand moet nog wel verbouwd worden. Hiervoor begint de organisatie binnenkort een crowdfundingsactie.