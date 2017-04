Tieners in PostNL-kleding overvallen huis in Zoetermeer

ZOETERMEER - Twee jongens hebben dinsdagochtend een huis overvallen in de Koningstraat in Zoetermeer. De 46-jarige bewoner is volgens de politie mishandeld en gewond geraakt.





Ze droegen kleding van PostNL. De Zoetermeerder werd mishandeld. Hij is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.



Tot eind vorig jaar zat er een goudhandel in het huis. Dit is niet meer het geval, aldus de politie. De daders zijn twee getinte jongens van ongeveer 16 jaar. De daders belden aan en toen de bewoner open deed, drongen ze naar binnen.