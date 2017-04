Tieners overvallen huis in Zoetermeer

ZOETERMEER - Twee jongens hebben dinsdagochtend een huis overvallen op de Koningstraat in Zoetermeer. Eén persoon is volgens de politie mishandeld.

Eerder sprak de politie van een bedrijf. 'Het blijkt een woning te zijn. Tot eind vorig jaar zat er een goudhandel. Dit is niet meer het geval', aldus de politie.Het is niet bekend of de verdachten iets hebben buitgemaakt. Het gaat om twee getinte jongens van ongeveer 16 jaar met krullend donker haar. Ze droegen kleding van PostNL. Ze zijn ervandoor gegaan in de richting van winkelcentrum Vijverhoek.