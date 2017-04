Dochter Poetin weg uit Voorschoten; peperduur penthouse te koop

VOORSCHOTEN - Maria Poetin, de dochter van de Russische president, woont definitief niet meer in Voorschoten. Haar man Jorrit Faassen heeft volgens Quote hun penthouse te koop gezet op Funda.

Er wordt bijna 2,9 miljoen euro voor gevraagd. Het penthouse van twee verdiepingen met een dakterras en vijf parkeerplaatsen is gedeeltelijk gestript, zo blijkt uit foto's op Funda.nl. Volgens Quote ziet de slaapkamer eruit als een 'Spartaanse hotelkamer'.In 2013 werd bekend dat Maria Poetin in Voorschoten woonde. Ze had samen met haar man een penthouse gekocht in de Krimwijk. Het gerucht ging toen dat de Russische president Vladimir Poetin regelmatig te gast was bij zijn dochter Hij zou ook regelmatig in de lokale Albert Heijn zijn boodschappen hebben gedaan.Na de ramp met vlucht MH17 in de zomer van 2014 hield de politie de wijk extra in de gaten omdat er aanwijzingen waren voor demonstraties in Voorschoten.De mogelijke betrokkenheid van de Russen bij het neerhalen van vlucht MH17 en de woonplaats van Maria leidde toen ook tot veel internationale aandacht voor VoorschotenDe Amerikaanse zenders CNN en ABC maakten reportages over het appartement aan de Vliet. Ook de Australische pers besteedde aandacht aan Voorschoten.