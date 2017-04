College Rijswijk verliest meerderheid in raad

Plaatsnaambord gemeente Rijswijk

RIJSWIJK - Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders is de meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Niek van Dam is overgestapt van Gemeentebelangen naar het CDA. Daardoor kan het college nog maar rekenen op 14 van de 29 stemmen in de gemeenteraad. De oppositie is nu met een stem in de meerderheid.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rijswijk is nog niet bekend hoe het college met de huidige situatie zal omgaan. Niek van Dam was eerder al raadslid voor het CDA in Rijswijk. Bij de verkiezingen in 2014 stapte hij over naar Gemeentebelangen.



Het is niet bekend of hij zich volgend jaar verkiesbaar stelt voor het CDA. Hij wordt dan 80 jaar.