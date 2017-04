Gewonden bij schietpartij Zoetermeer; politie massaal uitgerukt

ZOETERMEER - Op de Edisonstraat in Zoetermeer is dinsdagochtend geschoten. Daarbij zijn zeker twee mensen ernstig gewond geraakt.

Voor zover bekend is er niemand opgepakt, de politie is op zoek naar één of meerdere verdachte(n). Agenten zijn massaal uitgerukt. Langs de A12 staan meerdere politiewagens en ook is een politiehelikopter ingezet.Een paar straten verderop, aan de Borneo, is een auto uitgebrand. Mogelijk is dit de vluchtauto.De schietpartij gebeurde rond 11.00 uur. De toedracht van de schietpartij is onbekend.