Ziekenhuis in de rode cijfers: Alrijne neemt bijna niemand meer aan

LEIDEN - De Alrijne Ziekenhuizen in Leiden, Alphen en Leiderdorp draaien verlies. De raad van bestuur van de Alrijne Zorgroep grijpt in door een vacaturestop in te voeren, behalve voor verpleegkundigen. Ook worden er geen nieuwe investeringen gedaan en mogen er geen externe adviesbureaus worden ingehuurd. Het bestuur denkt daardoor eind dit jaar uit de rode cijfers te blijven.

Het bestuur van Alrijne schrijft in een verklaring dat de niet verder omschreven tegenvaller mede wordt veroorzaakt door de sluiting van de operatiekamers in Leiden tussen december en maart vanwege problemen met de luchtbehandeling. Daardoor '...zijn er minder operaties en behandelingen geweest, terwijl sommige kosten gewoon doorliepen', schrijft Ron Treffers, voorzitter van de raad van bestuur. ‘Patiënten en bezoekers merken niets van onze bezuinigingsmaatregelen. Zij blijven de vertrouwde zorg van ons ontvangen’.Dat geldt niet voor de eigen artsen. Bronnen melden Omroep West dat een aantal specialisten al maanden niet hun volledige vergoeding heeft ontvangen. Ook zou de invoering van het elektronisch patiëntendossiersysteem Hix tot grote kosten hebben geleid.Begin dit jaar meldde Omroep West al dat er mede als gevolg van de plotselinge invoering van dat systeem er een hoog ziekteverzuim en een groot verloop onder het personeel is. Sinds de fusie in 2015 lijden veel personeelsleden onder de grote cultuurverschillen tussen het top down management van Leiderdorp en de bottom up cultuur in Leiden.