Inbraakgolf: politie waarschuwt inwoners Boskoop

Archieffoto

Boskoop - Vier huizen in de wijk Snijdelwijk in Boskoop waren afgelopen week het doelwit van inbrekers. De politie vraagt inwoners 112 te bellen als ze verdachte mensen of verdachte voertuigen zien.

Uit één huis zijn sieraden gestolen. Bij drie andere woningen bleef het bij een inbraakpoging. De verdachten probeerden binnen te komen via een raam.



De politie gaat extra surveilleren in de wijk.



