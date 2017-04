Broedende roofvogel nekt afsteken vuurwerk

Slechtvalk (foto: ANP)

ZOETERMEER - Het vuurwerk ter afsluiting van het bevrijdingsfestival in Zoetermeer gaat dit jaar niet door. In de toren van het stadhuis zit een broedend slechtvalkpaartje en daarom is er geen vergunning afgegeven, meldt de organisatie.





Het Bevrijdingsfestival vindt plaats op vrijdag 5 mei op de Markt te Zoetermeer. Het avondfestival gaat om 17.00 uur van start. Er zijn optredens van Najib Amhali en PlusSupportAct, The Kik, Miss Montreal, Nielson en Frans Bauer en De Holland Showband. Het vuurwerk na afloop is dus afgelast.



Lees ook: Meeuwen schijten Mondriaan onder Lees ook: Vogelbescherming: tilduiven zijn nu eenmaal makkelijke slachtoffers De slechtvalk is een beschermde vogel die tijdens het broedseizoen niet mag worden gestoord. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf het Dobbe-eiland. De lichtflitsen zouden daarbij de vogels laten schrikken.Het Bevrijdingsfestival vindt plaats op vrijdag 5 mei op de Markt te Zoetermeer. Het avondfestival gaat om 17.00 uur van start. Er zijn optredens van Najib Amhali en PlusSupportAct, The Kik, Miss Montreal, Nielson en Frans Bauer en De Holland Showband. Het vuurwerk na afloop is dus afgelast.