Twee mannen vast voor meenemen zonnepanelen en gereedschap

Foto: archief

STOLWIJK - Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een Rotterdammer zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Stolwijk. Dit gebeurde nadat in de auto van de man zonder vaste woonplaats vijftien zonnepanelen en vijftien lege jerrycans werden ontdekt.

De auto reed rond tien voor één 's nachts over de Schoonhovenseweg toen agenten besloten de wagen te doorzoeken.



In de laadbak van de auto lag naast zonnepanelen en jerrycans ook elektrisch gereedschap, waaronder een cirkelzaag. Die cirkelzaag bleek vorige week gestolen in Waddinxveen.



'Van mijn bedrijf'



Tijdens de controle kwam een 36-jarige Rotterdammer aangelopen. Die gaf aan dat de goederen in de bestelbus van zijn bedrijf zouden zijn. De agenten hebben de twee aangehouden op verdenking van heling. De bestelbus is in beslag genomen. Die bleek niet verzekerd.





Door: Redactie Correctie melden