Twee slachtoffers schietpartij Zoetermeer overleden

Foto: Regio15 Foto: Omroep West De auto waarin de slachtoffers zijn doodgeschoten. Foto: Omroep West

ZOETERMEER - De twee zwaargewonde slachtoffers van de schietpartij dinsdagochtend in Zoetermeer zijn overleden. Dat meldt de politie. Over de identiteit en de toedracht is nog niets bekend. Eén van de slachtoffers zou een man zijn die traint bij een sportschool in de Platinastraat, zegt een familielid tegen Omroep West.





De schietpartij gebeurde rond 11.00 uur aan de Edisonstraat. De politie is op zoek naar twee verdachten. Agenten zijn massaal uitgerukt.Een getuige zegt dat hij vlak na de schietpartij een BMW zag wegrijden. Een paar straten verderop, op een straat genaamd Corsica, is een uitgebrande BMW gevonden.Volgens een verslaggever van Omroep West zijn de twee doden in een auto gevonden. Eerder dinsdagochtend overvielen twee tieners een huis in de Koningstraat . Vooralsnog is er geen verband tussen de overval en de schietpartij, meldt de politie.