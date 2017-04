Mishandeld kind van Petra en Ron T. spreekt: 'Ik hoop dat andere kinderen dit nooit meemaken'

DEN HAAG - Het gaat nog lang niet goed met de twee kinderen die slachtoffer zijn geweest van mishandeling door hun vader en stiefmoeder Ron en Petra T. Dat bleek dinsdag bij het hoger beroep tegen het stel voor het gerechtshof in Den Haag.

De biologische moeder van de kinderen las een verklaring voor: 'de kinderen houden zich staande maar ze hebben nog een lange weg te gaan.' Ze las ook verklaring voor van haar inmiddels 17-jarige zoon. 'Vertrouwen in mensen heb ik niet meer, voor sommige mensen ben ik zelfs heel bang geworden. Ik hoop dat andere kinderen nooit hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt. 'Petra en Ron T. staan terecht wegens ernstige verwaarlozing van de kinderen die Ron uit een eerder huwelijk had. Het meisje werd in de winter van 2015 langdurig blootgesteld aan de vrieskou. Zo werd ze buitenshuis gezet in dunne kleding. Het meisje belandde uiteindelijk zwaar onderkoeld in het ziekenhuis.Dat gebeurde op de ochtend van 16 februari 2015. Het meisje werd met een lichaamstemperatuur van 23 graden opgenomen. Vandaag werd een getuigedeskundige gehoord, een hoogleraar van het VUmc, die gespecialiseerd is in lichaamstemperatuur. Hij verklaarde dat het meisje al lang voor ze werd gevonden onderkoeld moet zijn geweest.De verklaring van de verdachten dat de onderkoeling zou zijn opgetreden binnen een paar uur, namelijk nadat het meisje in haar bed had geplast en daarom haar dekbedden van zich af had gegooid komt daarmee in een ander licht te staan.Petra T. werd in 2016 tot drie jaar cel veroordeeld voor het mishandelen en verwaarlozen van haar twee stiefkinderen. Haar man, Ron T., kreeg een straf van anderhalf jaar cel. Petra T. werd in februari vrijgelaten , omdat tweederde van haar straf erop zat.Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum is gebleken dat Petra T. een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. T. herkent zich daar naar eigen zeggen niet in. Ze kreeg aan het eind van deze dinsdagochtend ook het woord. 'Ik ben het vechten moe, ik heb niet gedaan waar ik van beschuldigd word. Ik ben niet zoals ik ben neergezet in de media.'Het stel mag de kinderen af en toe zien onder begeleiding. Volgens Ron is dat 'te gek' en gaat dat goed. Volgens Petra is dat ene uurtje te kort. Toch wil jeugdzorg dat ze het gezag over de kinderen verliezen.