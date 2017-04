Geschokte burgemeester van Zoetermeer na schietpartij: 'Ik vind het verschrikkelijk'

Zoetermeer - 'Ik ben er enorm van geschrokken dat er een schietpartij met dodelijke afloop in mijn stad heeft plaatsgevonden.' Met die woorden reageert de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot op de schietpartij op de Edisonstraat dinsdagochtend.

'Ik vind het verschrikkelijk. Echt heel erg', zegt de burgemeester. Rond 11.00 uur werd er geschoten. De slachtoffers werden zwaargewond gevonden , maar overleden korte tijd later Een paar straten verderop, op een straat genaamd Corsica, is een uitgebrande BMW gevonden. De politie is massaal uitgerukt en is op zoek naar twee verdachten.