West Wekker: Lintjesdag en hoe is het met de moordpartij in Zoetermeer?

DEN HAAG - Goedemorgen! Het wordt vandaag een frisse woensdag, de dag voor Koningsdag. En dat betekent: Lintjesdag! Wie krijgt er in jouw buurt een lintje? Volg onze site vandaag als je daar benieuwd naar bent!

Wie o wie krijgt er een lintje vandaag? Het regent vandaag weer ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Ben jij één van de gelukkigen? Hou de site van Omroep West in de gaten!Twee mannen werden gisteren doodgeschoten in Zoetermeer. Het laatste nieuws daarvan is dat de vluchtauto van de schutters is gevonden in Rotterdam. Om 08.10 uur spreken we de politie op Radio West over de laatste stand van zaken.In de Van Osstraat in Den Haag is afgelopen nacht een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. Buurtbewoners schrokken wakker van knallen. Naast de uitgebrande auto werden twee lege flessen wasbenzine aangetroffen.Een 25-jarige man was erg beschermend voor zijn nichtje. Hij zag een zuigzoen in haar nek en besloot toen tot actie over te gaan. Het vriendje van zijn nichtje kreeg klappen, en het OM eist nu 180 uur werkstraf met een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.Moet een Goudse zwemleraar die stiekem filmpjes maakte van minderjarige meisjes de cel in? Vandaag is de uitspraak in de rechtszaak. Het OM heeft zes maanden gevangenisstraf geëist.Net als gisteren vandaag weer wat buien, plaatselijk met hagel of onweer. Het wordt maximaal elf graden.