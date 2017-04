West Wekker: Koning leerde Haags dankzij Jacobse en Van Es

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vandaag Koningsdag. Ondanks het frisse weer gaan we er weer massaal op uit richting de muziekfeesten en de vrijmarkt. Ben jij al bijgekomen van The Life I Live?

De nacht is inmiddels voorbij. Het is nu tijd voor Koningsdag. Muziek in heel het land en natuurlijk de vrijmarkten. Omroep West is daar uiteraard ook bij. Maar eerst nog even nagenieten van The Life I Live ...De politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van de moord op René van Doorn en zijn zoon René. De twee werden dinsdag neergeschoten in de Edisonstraat in Zoetermeer. De man is opgepakt in Rotterdam omdat hij de Opel Corsa, die na de moord werd gestolen, in brand zou hebben gestoken.Koning Willem-Alexander heeft in korte tijd Haags geleerd door veel te kijken naar Van Kooten en De Bie. Dat zei hij woensdagavond tegen interviewer Wilfried de Jong bij de uitzending Willem-Alexander 50. In het programma blikte hij terug op zijn eigen leven en nieuwsgebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar.Supermarkt Jumbo in winkelcentrum Megastores in Den Haag is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten vanwege ernstige overlast van ongedierte. Dat bevestigt een NVWA-woordvoerder tegen Omroep West. Eerder werd gemeld dat de sluiting was vanwege een conflict over de verbouwing van het winkelcentrum. Weer: Vandaag hebben we overdag opnieuw kans op een bui. Tegen de avond krijgen we meer regen. Het wordt ongeveer 10 graden.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. In het eerste huis waar Jet doorheen gaat is Marian liedjes aan het voorbereiden voor haar koor.Jet vervolgt haar weg over een sloot waar zij maar nét aan de overkant weet te bereiken. Verderop blijkt dat de lijn dwars door Avonturia de Vogelkelder gaat. Na het fleurige huis van Indiase danslerares Jolanda komt zij uiteindelijk uit bij voetbalvereniging SV Houtwijk.