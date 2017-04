West Wekker: Krakers en een nieuwe traditie in de Haagse binnenstad

DEN HAAG - Goedemorgen! Nog een vrije dag na het feestgedruis op Koningsdag? Lees hier dan op je gemak even wat er ondertussen allemaal is gebeurd.

Krakers hebben hun intrek genomen in twee panden in de Haagse binnenstad. Het gaat om twee woonhuizen aan het Spui, vlakbij het stadhuis.Het Haagse festival The Life I Live kijkt terug op een geslaagde editie. De organisatie schat dat woensdagavond en donderdag in totaal zo'n 300.000 mensen naar de Haagse binnenstad zijn gekomen. Voor het eerst duurde het gratis toegankelijke evenement, de opvolger van 'Koninginnenach', twee dagen.Op de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel zijn donderdagavond een auto en een vrachtwagen op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto raakte volgens getuigen gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.In serie ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking. In deze uitzending aandacht voor de recycling van PET-flessen. Johan neemt een kijkje in de fabriek van een van de grootste frisdankproducenten ter wereld. We zien plastic soup surfer Merijn Tinga. En ook deze week geeft Pierre Wind je weer een handige en duurzame tip.