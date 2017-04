Unieke beelden van oorlogsjaren in Den Haag opgedoken

Bevrijdingsdag in 1945 (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het Museon in Den Haag is in het bezit gekomen van films uit de Tweede Wereldoorlog waarin het dagelijks leven in Den Haag centraal staat.





De films worden vertoond in het



Het gaat om drie filmspoelen met een totale lengte van 42 minuten. Ze zijn gemaakt door J.E.V Jurling (1912-1986). De opnames zijn gemaakt bij de Hofvijver en op de Hoogstraat, de Hofweg en het Spui. De film toont de bekladde synagoge in de Wagenstraat en de evacuatie voor de Atlantik Wall.De films worden vertoond in het Museon in Den Haag op 30 april tijdens de 'Actie niet weggooien' Daar worden voorwerpen verzameld uit de oorlog en bewaard voor de toekomst.