Leidse festivals Summerjazz en Hutspop gaan niet door

LEIDEN - Het wordt een magere zomer voor muziekliefhebbers in Leiden: het populaire Summerjazz in de Leidse Hout en Hutspop op de Beestenmarkt gaan niet door deze zomer. De organisatie wil wel een doorstart maken met Summerjazz.

Het lukt beide festivals niet meer om voldoende tijd en mensen vrij te maken voor de organisatie van de evenementen. ‘We zijn altijd een organisatie van vrijwilligers geweest’, zegt Jeroen Sprangers van Summerjazz. ‘We moeten nu constateren dat we teveel vrij van werk moesten nemen om onze ambities waar te maken.’Summerjazz begon in 2011 in de Leidse Hout en groeide uit tot een evenement waar jaarlijks rond de drieduizend mensen op afkwamen. Hutspop groeide in diezelfde periode ook uit tot een volwaardig popfestival.De problemen van Hutspop zijn vergelijkbaar met die van Summerjazz. ‘Het managementteam heeft het te druk met andere bezigheden die prioriteit hebben’, zegt Rozemarie Janssen. ‘De hypotheek moet ook betaald worden.’De organisatie denkt wel na over een vervolg op Hutspop. Summerjazz heeft deze zomer al een opvolger in de Leidse Hout; een kleiner festival dat ‘Zomerjas’ zal gaan heten.